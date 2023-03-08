فلكيا.. هذا موعد شهر رمضان في الدول العربية

كشفت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1444 هجري، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 23 مارس 2023 م.

ووفق البحوث الفلكية، فإن القمر سيغرب قبل الشمس في كل دول المنطقة. بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر، ما يجعل رؤيته شبه مستحيلة وعليه. حيث من المتوقع أن تعلن غالبية الدول العربية يوم الأربعاء 22 مارس المتمم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أن موعد شهر رمضان 1444 ه سيوافق يوم الخميس 23 مارس 2023.

وأضاف المعهد أن من المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة. بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 ه الموافق 21 مارس 2023 وهو يوم الرؤية.