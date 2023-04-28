فلكيا.. هذا موعد عيد الأضحى المبارك

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي المصري، عن موعد ميلاد هلال شهر ذو الحجة. أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة. المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للفلك، فإن وقفة عرفات لعام 1444 هجريا. ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27- 6 – 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 28 جوان 2023.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم. لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين 2023/6/19.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذو الحجة في الأسبوع الأخير من ذو القعدة. لتأكيد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.

ويعتمد نظام التقويم الهجرى.. على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر. في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الثاني –. 5 جمادى الأول – 6جمادى الثانية– 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة. وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه. وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.