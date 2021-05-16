فلكيا.. هذا موعد عيد الأضحى المبارك

كشفت الحسابات الفلكية في مصر أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجري، يولد يوم السبت الموافق 10 جويلية.

وبذلك يكون يوم السبت 10 جويلية هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 جويلية.

وتكون وقفة عرفات فلكيا يوم الاثنين 19 جويلية، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 جويلية .

والتقويم الهجري هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة.

وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة مرجعاً له.