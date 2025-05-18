فلكيا.. هذا موعد عيد الأضحى

كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1446 ه.

وحسب ما أورده المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، سيولد هلال شهر ذي الحجة لعام 1446، فجر يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وهو ما يُوافق 29 من ذي القعدة، المعروف بيوم الرؤية.

وسيبقى الهلال الجديد في الأفق بعد غروب الشمس لمدة 47 دقيقة في القاهرة، و38 دقيقة في مكة المكرمة. ما يعزز إمكانية رصده في عدد كبير من العواصم العربية والإسلامية.

ومن المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الأربعاء 28 ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة. ما يعني أن يوم عرفة سيصادف الخميس 5 جوان، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى الجمعة 6 جوان 2025.

وتتزامن الأيام العشر الأولى من ذي الحجة هذا العام مع نهاية ماي، وبداية جوان، وهي أيام تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين، لما فيها من فرص للعبادة والتقرب إلى الله.