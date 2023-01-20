فلكيا.. هذا موعد غرة شهر رجب

كشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها أنه بعد غد الأحد 22 جانفي 2023 هو يوم التحري عن هلال شهر رجب.

ومن الممكن رويته بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مثالية. وسيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساءً بعد (44 دقيقة) من غروب الشمس.

وقال التقرير: “علمًا بأن ما ذكر سابقًا هو توضيح للجانب العلمي فقط. وأن بداية شهر رجب ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا”.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية. التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول –. 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وتتخذه بعض البلدان العربية كتقويم رسمى للدولة. وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول. مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.