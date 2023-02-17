فلكيا.. هذا موعد غرة شهر شعبان

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك في مصر عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وقال المعهد أن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الإثنين الموافق 20 فيفري (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة والقاهرة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 – 29 دقيقة)،

وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 .

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة.

وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.