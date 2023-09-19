فلكيا.. هذا موعد نهاية فصل الصيف

يترقب جميع سكان العالم انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف فى مصر فلكيا. حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ايام، حدوث الاعتدال الخريفي ليعطي نهاية لفصل الصيف فلكيا. وفي نصف الجزء الشمالي للكرة الأرضية.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري ورئيس قسم الفلك السابق. إن ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام تحدث يوم السبت 23 سبتمبر تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء. فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية. موضحا أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

وأوضح تادرس أنه يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم. حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء). وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.