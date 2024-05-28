فلكيا.. هذا موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية. إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم. لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة).

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م. وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.