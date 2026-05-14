فلكيا.. هذا موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى بالجزائر والعالم الإسلامي

ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ يوم الأحد 17 ماي 2026م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق آسيا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية. وهي ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم الأمريكيتين. وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الأحد.

وحسبما أفاد به بيان لمركز الفلك الدولي، فإنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 18 ماي غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الأربعاء 27 ماي أول أيام عيد الأضحى المبارك في جميع دول العالم الإسلامي تقريبا.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 17 ماي في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و36 دقيقة. ورؤية الهلال في جاكرتا ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. في أبوظبي يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و45 دقيقة. في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و22 دقيقة. ورؤية الهلال في كل من أبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة. أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

