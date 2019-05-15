فلكيون يحددون موعد عيد الفطر 2019

أصدر عدد من الفلكيين، والذين ينحدرون من 12 دولة عربية، بيانا، بشأن ظروف رؤية هلال شهر شوال المقبل، لمعرفة موعد عيد الفطر، لهذه السنة.

وحسب موقع “الجزيرة نت”، أكد الفلكيون بشكل موحد، أن شهر رمضان سيكون 30 يوما باعتماد الرؤية، و29 يوما باعتماد الحساب الفلكي.

وفقا للبيان، فإن يوم عيد الفطر، سيكون يوم الأربعاء، الموافق لـ5 جوان المقبل، بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، الموافق لـ6 ماي، والتي تشترط رؤية الهلال، لدخول الشهر الجديد.

وأوضح البيان أن رؤية الهلال، لن تكون ممكنة بأي وسيلة، في أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، في يوم الاثنين الموافق 3 جوان المقبل، وهو يوم تحري هلال شوال.

وبالنسبة للعالم العربي، ووسط وغرب العالم الإسلامي، فإن القمر سيغيب يوم الإثنين، بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس، وهي ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

وبناء على ذلك، توصل المتخصصون إلى أنه، بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد، فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان، ثلاثين يوما، وأن يكون يوم الأربعاء 5 جوان، غرة شهر شوال يوم العيد.

وأضاف البيان “أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق، أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم مساء يوم الاثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما، وأن يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو يوم العيد”.

وأورد البيان بعض التفاصيل بشأن وضع الهلال، التي تستند إليها استنتاجاتهم، وبالنسبة للجزائر “أقصى الجنوب”، سيغيب القمر بعد إحدى عشرة دقيقة من غروب الشمس.