فلكي سعودي: هذا هو موعد عيد الأضحى

أعلن الباحث الفلكي السعودي، ملهم بن محمد هندي، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الإثنين 29 ذو القعدة، المصادف ليوم 20 جويلية، على الساعة الثامنة والنصف مساء.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن ولادة الهلال ستكون بعد غروب الشمس على كافة مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة.

وأضاف الفلكي: “بناء على القاعدة الشرعية وفي حال تعذر الرؤية، إتمام الشهر 30 يوما، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء المصادف 22 من جويلية الجاري”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن وقفة عرفة ستوافق يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 من شهر جويلية الجاري.