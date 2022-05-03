فلنتدارك أفراحنا ولنعظم شعائر الله

“راحت بنة زمان” “الوقت تغير والفرحة غابت” “العيد صار يشبه الأيام الأخرى”. وغيرها من العبارات السلبية الكثيرة. التي جعلت من فرحة عظيمة تمر على المسلمين. كأنها عبئ في الحياة حيث ينتظرون انقضائها غير مدركين أن الفرح بالعبادة. دافع للإقبال على الحياة،كما هو معين على طاعة الله، لان الإنسان الفرِح بلا شك مقبل على الحياة ايضا محب للناس يفرح معهم ويفرح لهم والعكس.

فلنتدارك أفراحنا ولنعظم شعائر الله

فالإنسان المكتئب الحزين، لا شأن له بشون الغير، كذلك لا يعرف أفراحهم ولا أتراحهم، كما لا تعنيه البسمة، غابت عن وجوه الناس أو حضرت. فلماذا الفرح بالعيد صار منقوصا..؟ تبادر على ذهني هذا السؤال، من مظاهر الفرح التي رأينها في دول غربية. لا شأن لها برمضان، تخفيضات تسهيلات، احترام للصائم، ذلك ما جعلني أتساءل لماذا سيطر علينا شعور الاكتئاب في أعيادنا ومواسمنا الدينية، حيث نلاحظ أننا إلى الحزن أقرب منه إلى الفرح.. فلماذا يا ترى؟

ونحن المسلمون. أولى بالفرح كذلك أولى بتعظيم هذه الشعائر، وألى بجعل الفرح سلوكا نعيشه، ونبشر الناس به وندعوهم إليه، فبالفرح نبدأ صفحة جديدة من التفاؤل والأمل في نصر الله لنخرج من نفق الحزن المظلم، الذي خيم على حياتنا منذ زمن، فأصبحت القيم والأخلاق مستهدفة، كذلك صرنا نعيش في قاع من التخلف، ولا نهفو لفرح كسائر البشر.