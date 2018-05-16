“فلورانسا” الوجهة الأقرب لمحمد فارس

يتجه الدولي الجزائري، محمد فارس لمُغادرة ناديه “هيلاس فيرونا”، وذلك بعد سقوطه الرسمي لـ”السيري بي”، مع نهاية الموسم في إيطاليا.

وأكد موقع “كورييري دي فيرونا”، بأن اليساري، مطلوب وبقوة من طرف فريقين من “السيري آ” وهما كُل من “فيورنتينا” و”بولونيا”.

وأوضح ذات المصدر، بأن اللاعب مُتعدد المناصب يمنح الأولوية لمُمثل مدينة “فلورانسا”، باعتباره أكثر تعودا على التنافس مع كبار إيطاليا.

يُذكر بأن المُلقب بـ”غولام الجديد” سيُغير الفريق لامحالة، بعد افتتاح الميركاتو، خاصة وأنه لن يُكلف أكثر من 8 ملايين أورو.

يُذكر بأن محمد فارس لايزال مُرتبطا مع “هيلاس فيرونا” إلى غاية صائفة 2021.