فلورنتينو بيريز:” كريستيانو الأفضل في التاريخ.. “

الرياضة
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فلورنتينو بيريز:” كريستيانو الأفضل في التاريخ.. “
بقلم عبد النور حواز

أكد رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” أن البرتغالي رونالدو يُعتبرأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم رفقة الأسطورة الراحل “دي ستيفانو”.

وقال رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز على هامش حفل الكرة الذهبية الذي أُقيم بـ “برج إيفل” بالعاصمة الفرنسية باريس.

“بالنسبة لي البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم رفقة أسطورة الملكي السابق “ألفريدو دي ستيفانو””.

وتُوج لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم لعام 2017 للمرة الخامسة في تاريخه.

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