فلوميننسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو

أعلن فريق فلوميننسي البرازيلي عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عودة النجم مارسيلو إلى الفريق قادما من ريال مدريد.

كما رحّب الفريق البرازيلي بلاعبه عبر تغريدة له اليوم الجمعة “lمرحبا بعودتك إلى بيتك” مع نشر صورة للمدافع “الفنان” الذي غادر نفس الفريق في 2007 صوب الناجي الإسباني.

ويملك مارسيلو سيرة رياضية غنية عن التعريف، حيث حاز عل عدد من الألقاب خاصة من الميرنغي في اوج عطائه.

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