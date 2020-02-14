فليح السعيد: “كأس الجمهورية أصبحت من أهداف الفريق”

الرياضة
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فليح السعيد: “كأس الجمهورية أصبحت من أهداف الفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد فليح السعيد، رئيس نادي وداد بوفاريك، أن كأس الجمهورية، أصبحت من أهداف فريقه، بعد بلوغهم الدور الربع نهائي.

وصرح فليح السعيد، للإذاعة الوطنية: “منذ 1987 لم نبلغ هذا الدور من كأس الجمهورية، ما يجعلنا نقول اليوم أن الكأس أصبحت من أهداف الفريق هذا الموسم”.

وأضاف: “نملك مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون من أجل الألوان، وهذا ما صنع الفارق أمام أندية المحترف الأول في الكأس الجمهورية”.

وتابع رئيس نادي وداد بوفاريك: “حققنا لحد الآن 20 مباراة دون إنهزام بين البطولة والكأس، ولم نخصص أي منحة خاصة للاعبين في مباريات كأس الجمهورية”.


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