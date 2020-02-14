فليح السعيد: “كأس الجمهورية أصبحت من أهداف الفريق”

أكد فليح السعيد، رئيس نادي وداد بوفاريك، أن كأس الجمهورية، أصبحت من أهداف فريقه، بعد بلوغهم الدور الربع نهائي.

وصرح فليح السعيد، للإذاعة الوطنية: “منذ 1987 لم نبلغ هذا الدور من كأس الجمهورية، ما يجعلنا نقول اليوم أن الكأس أصبحت من أهداف الفريق هذا الموسم”.

وأضاف: “نملك مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون من أجل الألوان، وهذا ما صنع الفارق أمام أندية المحترف الأول في الكأس الجمهورية”.

وتابع رئيس نادي وداد بوفاريك: “حققنا لحد الآن 20 مباراة دون إنهزام بين البطولة والكأس، ولم نخصص أي منحة خاصة للاعبين في مباريات كأس الجمهورية”.