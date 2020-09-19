فليسي: “نطلب من السلطات العليا التدخل في قضية بولودينات”

أبدى بطل الملاكمة الجزائري محمد فليسي، تضامنه مع زميله شعيب بولودينات، مطالبا السلطات العليا للبلاد ايجاد حل عاجل لوضعيته.

وصرح فليسي، لتلفزيون “النهار”: “ما قام به بولودينات، يبرز الوضعية التي أصبح يعيشها اليوم رياضي جزائري متأهل للألعاب الأولمبية (ما يحس بالجمرة غير لي كواتو)”.

وأضاف: “نطلب من السلطات العليا للبلاد التدخل في أقرب الآجال، ليتمكن هؤلاء الرياضيين من التحضير للألعاب الأولمبية”.

وتابع محمد فليسي: “قرار شعيب بولودينات في الاعتزال، يؤكد أنه فقد معنوياته، يجب على كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة التكفل بالرياضيين، وتوفير لهم الإمكانيات اللازمة”.