فليسي وآمال مليح لحمل علم البعثة الأولمبية الجزائرية في طوكيو

كشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية أمسية اليوم الثلاثاء أن الملاكم محمد فليسي والسباحة آمال مليح سيحملا علم البعثة الأولمبية في الألعاب الأولمبية المُقررة بالعاصمة اليابانية “طوكيو”.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورتين للرياضيين فليسي ومليح ، وأرفقت الصورتين بعبارة:

“الملاكم محمد فليسي والسباحة آمال مليح سيكونان حاملا علم البعثة الأولمبية خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لأول مرة سيكون لكل بعثة حاملي علم رجل وإمرأة”.