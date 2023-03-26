فليسي يكشف أسباب حرمان إيمان خليف من نهائي مونديال الملاكمة !

كشف البطل الجزائري في الملاكمة محمد فليسي أن البطلة الجزائرية إيمان خليف تعرّضت للمؤامرة.

وقال محمد فليسي لـ “النهار” خلال حضوره في اجتماع اللجنة الاولمبية والرياضية “أنا كملاكم نزعوا لي ميداليتين في روسيا، وألمانيا، لا يحبون علم الجزائر أن يرفرف، يجب الجزائر أن لا تسكت على إقصاء إيمان خليف، حطّموا إيمان للأسف”

كما أضاف فليسي “وزارة الشباب والرياضة والاتحادية يجب الاتحاد بينهم، كان يجب على اللجنة الاولمبية أن يتركوا الملاكمة تنشط النهائي وبعدها الكشف عن القرار”.

وأردف فليسي عن ابتعاده عن الملاكمة الجزائرية “لا نملك مسؤولين يمثلون الجزائر في الساحة الدولية، رئيس الاتحادية يخدم مصلحته عندما يأتي”.

ختم “السبب الرئيسي وراء اقصاء ايمان هي عندما جاء المسؤول الأول عن الملاكمة الدولية لم يقوموا بالترحيب به بطريقة جيّدة، لم يقفوا بجانبه”.

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