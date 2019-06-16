فليون: أغلب السجناء الحاصلين على الباك طلّقوا الإجرام بعد خروجهم من السجن

أكّد، مساء اليوم الأحد، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج “مختار فليون”، أنّ أغلب من تحصلوا على البكالوريا ب

عد خروجهم من السجن لم يعودوا إلى عالم الإجرام”، وهو ما اعتبره بالأمر الإيجابي الذي يدفع بقطاعه إلى مواصلة المساره.

خاصة وأن أغلب المساجين أصبحوا ينافسون على شهادة “الباك” بعدما دخلوا بمستويات ضعيفة، للمؤسسات العقابية”،

حيث كشف فليون، لدى إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا لفائدة السجناء، من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بعين وسارة

في الجلفة، والتي شملت 4250 محبوس عبر 43مؤسسة عقابية معتمدة، أنّ وزارة العدل لا دخل لها في سير امتحانات المحبوسين،

وإنما تحرص فقط على توفير الامكانيات والوسائل اللازمة، باعتبار أن رؤساء المراكز والأساتذة هم من يشرف على تمكين

نزلاء المؤسسات العقابية، من اجتياز هذا الامتحان في أحسن الظروف.