فليون : تعميم إستعمال السوار الإلكتروني على كل السجون ماي المقبل

تعميم استعمال السوار الإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بدءا من ماي المقبل.

سيتم تعميم إستعمال السوار الإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بدءا من ماي القادم.

وحسب ما أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختارفليون اليوم الثلاثاء أن وزارة العدل بصدد التحضير لتعميم

إستعمال السوار الإلكتروني.

وأن 20 متابعا قضائيا مستفيذ من هذا الإجراء.

مشيرا أن”التحضير لترتيبات تقنية تجري حاليا قبل تعميم استعمال السوارالإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بداية من ماي القادم”.

كما أن استعمال السوار الإلكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون كـ”مرحلة أولى” بديلا للحبس المؤقت.

مضيفا أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار “السلطة التقديرية للقاضي وحده” .

وجاءت تصريخحات فليون على هامش تنظيم حفل اختتام أنشطة ثقافية وتربوية للمؤسسات العقابية عبرالوطن التي نظمت بسجن القليعة في تيبازة.