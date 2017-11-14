فنادق عائمة لاحتضان مونديال روسيا 2018

أكّد “أندريه بوشاروف”، رئيس مقاطعة فولغوغراد الرّوسية، أنّ سلطات المقاطعة جاهزة لبناء فنادق عائمة على نهر الفولغا، ترحيبا بجماهير مونديال 2018.

وقال بوشاروف في مؤتمر صحفي: “إن فكرة إنشاء فنادق عائمة خلال إقامة المونديال ستكون مطروحة، في حال وجود ضغط كبير على الفنادق..”

مضيفا أن هناك أكثر من 259 فندقا جاهزا لاستقبال ضيوف المدينة، الأمر الذي يوفر سكنا لأكثر من 26 ألف شخص”.

يذكر أن فولغوغراد ستكون واحدة من المدن الـ11 التي ستستضيف مباريات المونديال الروسي، المزمع إقامته في 14 جوان المقبل.