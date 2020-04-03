فنادق عمومية وخاصة لإستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عن تخصيص فنادق عمومية وخاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا ابتداء من اليوم.

وأفادت الوزارة، في بيا لها، بأنه تم تخصيص فنادق عمومية وخاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين الذين سيتم إجلائهم من تركيا وإخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنها سخرت عدة فنادق عمومية وخاصة على مستوى كل من ولاية الجزائر وبومرداس لاستقبال الرعايا الجزائريين لغرض إخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي.

وأشارت وزارة السياحة أنه سيتم توزيع المسافرين وفق البرنامج التالي: 740 مواطنا على مستوى فندق مزفران بزرالدة، 790 مواطنا على مستوى كل من فندق المرسى، فندق الرياض، المركب السياحي سيدي فرج H3، فندق AZ، المركب السياحي أديم.

كما أضافت ايضا أن 258 مواطنا سيتم توزيعهم على مستوى كل من مركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج و فندق المطار الدار البيضاء.