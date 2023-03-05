فنانة تتعرض لإصابة وكُسر في يدها بسبب مقلب رمضان لرامز جلال

وقعت النجمة المصرية نسرين أمين ضحية لبرنامج المقالب الذي يبثه الفنان رامز جلال كل عام في شهر رمضان.

وقالت : “السنة دي اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز واتصابت في إيدي. المقلب مش سهل ومش أي حد يتحمله”.

وأضافت: “أنا معملتش في رامز اللي أنا عايزاه أوي عشان الكاميرات، وقولت اللي ينفع يتقال قدام الكاميرا”.

وقد أعلن الفنان رامز جلال في لقاء له ضمن حفل joy awards في السعودية. عن تحضيره لبرنامجه المعتاد عن المقالب هذا العام.

والتزم رامز التكتم على فكرة البرنامج، ولم يُصرح عن أي تفاصيل خاصة بالبرنامج. حيث اكتفى بتشويق جمهوره لانتظار برنامجه.

وقال رامز، خلال لقاءه مع برنامج MBC trending، إنه يستعد لتصوير فيلم جديد سيكون تعاون بين مصر والسعودية.

من جانبه، قال خالد فضة، خلال لقاءه في برنامج MBC trending. أنه يحضر حالياً لتصوير البرنامج الجديد لرامز جلال في رمضان 2023.

وعن كواليس التصوير، قال خالد فضة “انا ورامز جلال شركاء في النجاح، رامز متوتر دائماً. لأنه بيشتغل على الصورة وعلى الأغنية والمزيكا والإخراج والديكور، وشخص فاهم بشكل كبير، وانا سعيد بالتعامل معه”.