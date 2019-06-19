فنانة تركية تنفصل عن زوجها بعد 36 ساعة زواج لهذا السبب!

صدمت الفنانة التركية، “زرين أوزار”، والتي تبلغ من العمر 62 عامًا، الجمهور، بعدما كشفت عن حبها وارتباطها بالشاب “مراد اكينجي”، الذي يصغرها بـ27 سنة.

ولكن الصدمة الأكبر، كانت عندما أعلنت المغنية التركية مجددًا، انفصالها عن الشاب، بعد مرور 36 ساعة فقط على زواجهما.

وكانت “أوزار”، قد تعرضت لهجوم كبير وسخرية، بعد كشفها عن قصة حبها وعلاقتها بالشاب مراد، مبررة أن الحب لا يقف أمامه أي عائق.

وبعدما أصرت “أوزار” على موقفها وارتبطت بالشاب “مراد اكينجي”، اكتشفت بعد مرور ساعات على زواجها، أن زوجها مجرد مُحتال.

وحسب عدد من المواقع التركية، فق اعتاد زوج “أوزار”، على سرقة النساء الأكبر منه سنًا، عن طريق الزواج بهن من أجل سرقة أموالهن، ثم ينفصل عنهن، وذلك بمساعدة والدته التي تسهل له التعرف عليهن.

وقامت “أوزار” على الفور، بطلب الانفصال عن زوجها، وتقديم شكوى ضده.

واكتشفت الفنانة التركية، أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد زوجها، من طرف زوجاته السابقات، اللواتي سرق أموالهن بعد ارتباطه بهن.