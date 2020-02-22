فنانة تونسية تفجر مفاجأة: أنا والدة زوجة قصي خولي

كشفت الفنانة التونسية الشعبية، أمال علام، أنها والدة مديحة الحمداني، زوجة النجم السوري، قصي خولي، من خلال برنامج تلفزيوني.

وفي التفاصيل، عرضت قناة “الحوار التونسي” فقرة ترويجية لبرنامج “فكرة سامي الفهري”، والذي يقدمه الاعلامي هادي الزعيم.

وظهرت في المقطع الترويجي، الفنانه التونسية الشعبية أمال علام، واعترفت بأن الممثل قصي خولي هو زوج إبنتها وأنها جدة طفله.

ويأتي ظهور أمال، بعدما أثارت مديحة الحمداني الجدل في اليومين الأخيرين، بحديثها في مقطع فيديو، وهي تجهش البكاء، على معاناتها مع زوجها الفنان قصي خولي.

وتحدثت مديحة عن تفاصيل وضعها الحالي، وهي تبكي قائلة: “الجميع يسيء لي ولإبني وقالوا عني إنني بنت شارع، كل ذنبي أنني اخترت الشخص الخطأ”.

وكان النجم السوري قصي خولي، قد أعلن في وقت سابق، زواجه سراً بشكل مفاجئ، وإنجابه ولداً سماه العميد جونيور.