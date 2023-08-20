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فن وثقافة

فنانون جزائريون وعالميون يحيون حفلات ضخمة بمسرح الكازيف

بقلم نادية بن طاهر
فنانون جزائريون وعالميون يحيون حفلات ضخمة بمسرح الكازيف
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أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام، عن تنظيم أكبر فعالية موسيقية دولية في الجزائر، تتمثل في المهرجان الثقافي الدولي “الصيف الموسيقي في الجزائر”، تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون.

وحسب بيان لذات الهيئة، ستكون لدى الجمهور فرصة للاستمتاع بالموسيقى والفنون من 22 إلى 30 أوت في مسرح الهواء الطلق، الكازيف بسيدي فرج.

وسيتم تقديم تشكيلة متنوعة من الفنانين والموسيقيين من الجزائر وفنانون دوليون سيكونون في الموعد.

وستكون هذه الحفلات المذهلة ابتداءً من الساعة 22:00 مساءً في الفترة الممتدة من 22 إلى 30 أوت 2023.

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