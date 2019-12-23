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فنانون جزائريون يعزون الشعب في وفاة ڤايد صالح

فن وثقافة
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فنانون جزائريون يعزون الشعب في وفاة ڤايد صالح
بقلم نادية بن طاهر

تفاعل الفنانون الجزائريون، مع وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة اليوم الإثنين، متقدمين بأخلص تعازيهم للشعب الجزائري.

وكتب الفنان الجزائري عبد القادر هيباوي والمعروف بـ”كادير الجابوني” بانستغرام: “رحم الله الفريق ڨايد صالح، أدى ما عليه ووفى بعهده وأخرج البلاد من أزمة الشرعية وأمن حدودها وحفظ دماء الجزائريين، فاللهم اغفر له وارحمه”

ومن جهتها، غردت الفنانة الجزائرية، سهيلة بن لشهب على تويتر قائلة: “اللهم ارحم الشهيد الفريق أحمد قايد صالح وأسكنه فسيح جنانه، وألهم ذويه والشعب الجزائري الصبر والسلوان”.

كما ترحم الفنان الجزائري الشاب، أجراد يوغرطة، على روح الفقيد، الفريق أحمد قايد صالح، عبر صفحته على انستغرام.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

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اللهم ارحمه واغفر له

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