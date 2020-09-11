فنانون من إفريقيا وأمريكا في تاغيت من أجل ” نبض في الصحراء”

سيلتقي أكثر من 25 موسيقيا من سبع دول أفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، في فيفري 2021 بتاغيت في لقاء فني دولي بعنوان (نبض في الصحراء) يترأسها الفنان بوزيدي.

وينظم هذا اللقاء بمبادرة من القسم الأمريكي للشؤون التربوية والثقافية بالاشتراك مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ووزارة الثقافة.

بالاضافة الى سفارات الولايات المتحدة الأمريكية بكل من ليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر وتونس.

و سيؤطر هذه التظاهرة بالإضافة الى الفنان بوزيدي الذي هو قائد الفرقة الموسيقية الجزائرية ”فريكيا سبيريت”، ومختصين مشهورين على غرار دومينيكا فوساتي وهيلي سيبرام.

وتهدف هذه التظاهرة الفنية إلى ”إنتاج عمل فني مشترك و أصيل وتطوير شبكة عالمية من المبادرات الموسيقية الملتزمة مدنيا.

وسيتمكن المشاركون، من خلال هذا البرنامج الذي يدوم ثلاثة أسابيع من اكتشاف التقاليد الموسيقية للمهاجرين السود، الذين سافروا من أفريقيا إلى أمريكا ثم العودة مجددا إلى أفريقيا.

كما يحتوي برنامج، هذا اللقاء على تنظيم عدة نشاطات فنية لمدة ستة أيام من الفعاليات العامة والنشاطات الاجتماعية بكل من تاغيت وبشار والجزائر العاصمة.

كما تشتمل تظاهرة ”وان بيت صاهارا” أيضا على تنظيم “شارع موسيقي” بهدف إخراج استوديو التسجيل من خلف الجدران وإدخاله بالمقابل في المجتمع.

وستكون العروض المقترحة للتقديم بمناسبة هذه التظاهرة، موجهة لمختلف الجماهير لإظهار الروابط التاريخية والحديثة بين البلدان الثمانية المشاركة.

ومعلوم أن رزنامة هذا البرنامج والعروض هي متوقفة على تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الصعيد الدولي.