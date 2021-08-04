قناة النهار “فنانون يروون تفاصيل تلقيهم لـ.قاح كـ.ورونا.. “ماتخوفناش حفاظا على سلامة عائلاتنا بقلم قناة النهار نشر في 04 أوت 2021 - 13:43 فنانون شارك غرِّد 10 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968349 اقرأ أيضا توزيع المياه لمدة 8 ساعات على الأقل خلال اليوم الأول من العيد قناة النهار 19 جويلية دلال خير: زوج طريح الفراش وزوجته التي انهكها السرطان.. قصة عنوانها البؤس قناة النهار 16 جويلية أحوال الطقس / أجواء حارة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 21 جويلية أحوال الطقس / أجواء حارة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 23 جويلية