فنانون يستذكرون الشاب عقيل في ذكرى رحيله: مزال نبكوا عليه لحد الآن

تمر اليوم، الذكرى الـ7 لرحيل نجم الراي الجزائري “الشاب عقيل”، ولا تزال ذكراه خالدة في قلوب محبيه وزملائه الفنانين.

وبهذه المناسبة، إستضاف تلفزيون “النهار”، زملاء الفنان الجزائري الراحل، الفنانة ناريمان والشابة سهام.

وبتأثر كبير، أدت الفنانة ناريمان والتي شاركت الشاب عقيل في أغنيتهما الشهيرة “الخبز والماء”، مقطعا منها، وأكدت أنها لن تنسى أبدا صدمة وفاته ولا تزال تفتقده.

وقالت ناريمان لميكروفون النهار: “مازلت نبكي على الشاب عقيل إلى غاية الآن.. من بعدك لم يضعني أي أحد في المنزلة التي وضعتني فيها، ولن أنساك أبدا”.

ومن جهتها، تحدثت الشابة سهام، عن كواليس سماعها بخبر وفاة الفنان الراحل، والتي شكلت صدمة كبيرة لها وللوسط الفني.

وأكدت الشابة سهام، أنه كانت تجمعها مع الفنان الراحل صداقة قوية، ورحيله هو أحد أسباب غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة.

الشاب عقيل، هو الفنان الذي غادر عالمنا، ولكنه لم يغادر أبدا عقول محبيه وجمهوره الذي لا يزال يردد أغانيه التي عرفت مجاحا كبيرا وأحدثت فارقا على الساحة الرايوية الجزائرية.

وتوفي الشاب عقيل في حادث مرور وقع يوم 13 يونيو 2013، بمنطقة طنجة-تيطوان “شمال المغرب”، أين كان بالسيارة رفقة عازف من فرقته وزوجته التي كانت حامل و نقلت إلى المستشفى بسبب إصابتها بجروح.