فنانون يطلقون حملة تضامن واسعة مع الفنان القدير صالح أوڨروت

أطلق عدد من الفنانين حملة تضامن واسعة مع الفنان القدير صالح أوڨروت المعروف فنيا بصويلح الذي يتواجد في حالة صحية حرجة.

الحملة جاءت عقب تدهور الحالة الصحية للفنان القدير صويلح بعد إصابته بمرض عضال ألزمه الفراش.

و كتب الممثل محمد خساني عبر الأنستغرام” ياربي ف هذه الأيام المباركة إشفي عمي صالح وكل واحد يدعي دعوة شفاء”.

كما نشرت الفنانة سهيلة معلم “أنا من اللواتي تشرفت شاركت صالح أوڨروت احد نجوم الكوميديا أعمال فنية”

وواصلت معلم قائلة: “صالح أوڨروت اليوم يعاني من مرض خطير ويحتاج لدعواتنا”

وأضافت معلم “قمت ومازلت لتقدم الكوميديا تشجع وكن قويا اللهم اشفيه يا إلهي أنت الشافي شفاءه بيدك ..البسه عافيتك يارب”

بينما الفنانة ياسمين عماري والمعروفة بالملكة “رزان” غردت “الله يشفيك ويطول في عمرك يا لعزيز الغالي.. صالح أنت لي شجعتني أنت لي امنت فيا”

وتابعت تغريدتها بـ “وكنت دائما تدافع عليا نحبك ونموت عليك يا زميلي.”

في حين الممثل عبد القادر جريو كتب: “اللهم اشفيه شفاءا لا يغادر سقما وأبدله صحة خير من صحته … مازلنا محتاجينك.”

ويعاني الممثل الكبير صويلح من مرض غضال تدهورت حالته الصحية على إثره وادخلته المستشفى.

وكانت وزيرة الثقافة أمس قد أمرت أمس الإثنين بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بحالة الفنان صالح أوقروت.

كما كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الصحة بالتكفل بحالة نجم الكوميديا الجزائرية.

وهو حاليا متواجد مستشفى الأمن الوطني “ليقليسين” في الأبيار بالعاصمة.