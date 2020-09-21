فنانون يعبرون عن حزنهم لفقدان نجم المالوف الجزائري حمدي بناني

عبّر عدد من نجوم الفن في الجزائر، عن حزنهم الشديد، بفقدان عميد الأغنية المالوفية، الفنان القدير حمدي بناني.

وقدم الفنانون، أسمى عبارات التعازي في وفاة صاحب الكمان الأبيض، على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب الفنان سمير تومي في رحيل حمدي بناني:”حزين جدا لسماع خبر وفاة صديقي، أخي الفنان حمدي بناني ربي يرحمه”.

وبدوره، عبر الفنان حميدو عن حزنه بفقدان قامة من قامات الأغنية الأندلسية وكتب: “الفنان الكبير حمدي بناني يغادرنا هذا الصباح إلى الأبد..”.

وكتبت الفنانة راضية منال : “إنا لله و إنا اليه راجعون، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين”.

وعبر المخرج محمد حازولي عن حزنه وكتب: “هذه الابتسامة انطفأت للأبد.. رحمة الله عليك..”.

يذكر أن الساحة الفنية الجزائرية، فقدت هذا الصباح، واحدا من أكبر فناني طابع المالوف، صاحب الكمان الأبيض حمدي بناني، عن عمر ناهز الـ77 سنة.