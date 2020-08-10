فنانون يودعون الراحلة نورية قزدرلي بكلمات مؤثرة من المسرح الوطني

حضر عدد قليل من زملاء الراحلة الفنانة نورية قزدرلي إلى المسرح الوطني لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانها قبل أن توارى الثرى في مقبرة قاريدي بالقبة.

و قال الفنان حسان بن زيباري لـ “النهار أون لاين” أنه متأسف جدا لأنه لم يشارك الراحلة في أي عمل رغم أنه يعرفها جيدا ويحب أعمالها كثيرا.

من جهتها قالت الممثلة عايدة كشود أن الساحة الفنية فقدت واحدة من اعتمدتها وخاصة المسرح الوطني وأكدت أن الراحلة توفيت في بيتها معززة مكرمة وسط أهلها.

الممثل سيد علي بن سالم الذي كرمها منذ سنتين أكد أنه فخور لأنه شارك الراحلة في آخر عمل له مسلسل “سامحوني” الذي صورته في بيتها لكونها كانت مريضة ولا تستطيع التنقل.

جمال بوناب من جانبه أكد أن المسرح الجزائري فقد واحدة من أهم مؤسساته في بداية الأربعينات.

أما الفنانة نرجس أكدت لـ “النهار أون لاين” إنها من أشد المعجبات بفن الراحلة وعلى المسرح الجزائري انتظار طويلا لإحياء من يعوضها.

فوزية قدرتي ابنه الفنانة نورية، من جهتها كانت متأثرة جدا لوفاة والدتها ولم تفوت الفرصة لتقديم الشكر لكل من وقف معها في هذه المحنة.