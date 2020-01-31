فنان تركي يحطم الرقم القياسي لإحداث أكبر عدد من الثقوب على البيض

حطّم التركي حامد حيران، الرقم القياسي المعتمد لدى موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بأعداد الثقوب على قشرة بيضة دجاج، وذلك بفتحه 11 ألفًا و827 ثقبًا ببيضة واحدة.

وقد تعرض حامد، صاحب 62 سنة، المنحدر من العاصمة التركية أنقرة، منذ 30 سنة لحادث عمل أصبح مقعدا على إثره.

وعقب الحادث، وحتى يملأ أوقات فراغه، وجّه اهتمامه نحو فن النحت والرسم والنقش على البيض.

وتحسنت قدرات حامد في هذا الفن الفريد منذ عام 1990، ليكتسب عضوية في جمعية “فن النقش على البيض” العالمية.

كما أنه أول تركي يدخل موسوعة فن النقش على البيض العالمية أيضًا.

وقد كان الرقم القياسي العالمي في هذا المجال من نصيبه أيضًا، وهو 8 آلاف و708 ثقوب على البيضة الواحدة.

وقال حامد إن البيضة التي نقش عليها 11 ألفًا و827 ثقبًا، تحتوي لفظ الجلالة، واسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أنه كان يستهدف ثقب 11 ألف ثقب فقط إلا أنه تجاوز هذا الرقم.

وأوضح أن 6 آلاف و666 ثقبًا في البيضة تدل على أعداد آيات القرآن الكريم، و1990 ثقبًا تدل على العام الذي بدأ فيه بممارسة فن النقش على البيض.

وتدل 2020 ثقبا كناية عن العام الذي أنهى فيه عمله الأخير، و571 ثقبًا هو عام مولد النبي محمد ﷺ، و500 ثقب كناية عن 500 حديث نبوي.

وتابع قائلًا: إن “30 ثقبا تدل على الأعوام الـ30 التي أمضيتها في فن النقش على البيض، و34 ثقبًا على العمر الذي بدأت فيه لممارسة هذا الفن، بينما الثقوب الـ16 الأخيرة، تدل على أبرز الشخصيات التي تمارس هذا الفن في تركيا”، وأفاد أنه عند جمع هذه الثقوب كلها، تكون النتيجة 11 ألفًا و827 ثقبا.