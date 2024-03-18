فنان تشكيلي مهدد بالحبس في مشروع انجاز لوحات تزيينية بمقام الشهيد

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين المتهم ” م.ش. ط.ابراهيم” فنان تشكيلي بالعاصمة. بتهمة النصب والاحتيال نسبها إليه مقاول في أعقاب القيام بأشغال لوحات تزيينية تخص المعلم التذكاري مقام الشهيد ببلدية سيدي امحمد.

بحيث جاءت المتابعة الجزائية في حق المتهم، في أعقاب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحال. من طرف مقاول بالعاصمة، مفادها أن المتهم ” م.ش.ط ابراهيم “. نصب عليه مبلغ مالي عند تسليمه مشروعين إثنين، تحصلت عليه بلدية سيدي امحمد. وهذا بصفته فنان تشكيلي لتقديم عروض تخص رسم لوحات تزينية تبرع فيهما بمبلغ مالي يقدر ب 275 مليون سنتيم.

كما اضاف الضحية أن المتهم تسلم منه في المشروع الاول مبلغ 100 مليون سنتيم لانجاز رسومات فنية. في لوحات اشهارية تخص مقام الشهيد، وجرى الاتفاق أن يتسلم نسبة مئوية من المال.

وفي الشكوى دوما اضاف الشاكي أن المتهم لجأ الى مناورات وطرق إحتيالية بحيث قام باخذ مبلغ 40 مليون من مجمل المبلغ المالي 100 مليون سنتيم. الذي تسلمه من عنده.

ولدى استجواب المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر من طرف المحكمة. أكد بأنه أقام علاقة شراكة في العمل بينه وبين الضحية المقاول وجمع بينهما اشغال مشروع. تم من خلاله تسليمه مبلغين ماليين على مرحلتين مقدرا اياه إجمالا ب 275 مليون سنتيم. مضيفا أنه تسلم في المرحلة الأولى من المشروع مبلغ 60 مليون سنتيم فسلم منه 40 مليون لإنجاز اللوحات الفنية. ناكرا فس تصريحاته نصبه على الضحية حسب ادعائته.

وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.