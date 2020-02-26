فنان كويتي شهير في الحجر الصحي بسبب كورونا

دخل الفنان الكويتي الشاب، عبد الله بوشهري، الحجر الصحي في الكويت، عقب عودته من إيران والتي تشهد تفشيا لفيروس كورونا.

ونشر الحساب الحكومي الكويتي “المجلس”، عبر حسابه على تويتر، صورة للفنان، وهو يرتدي كمامة في الفندق المخصص للمواطنين العائدين من البلدان المصابة بفيروس الكورونا.

وكشف وسائل إعلام كويتية، أن عبد الله بوشهري، سيقضي أسبوعين داخل الحجر الصحي لحين التأكد من سلامته بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وتمك تداول صورة للفنان، وهو يضع كمامة زرقاء على وجهه ويتواجد داخل الفندق المخصص للحجر في منطقة الفحيل جنوبي الكويت.

يذكر أن عبدالله بو شهري، يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل “شغف”، المقرر عرضه في رمضان القادم.