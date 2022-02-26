فنان مصري مشهور.. شقيقي توفي بـ13 طعنة وفتاة سبب دخولي السجن

فاجأ الفنان والممثل المصري أحمد عزمي، على الهواء الجميع بتفجيره قنبلة من العيار الثقيل حول مسيرته الفنية وحياته الشخصية. كما بكى الفنان المصري خلال استضافته بأحد البرامج على قناة “إم بي سي مصر”، خلال مداخلة هاتفية للفنان صلاح عبدالله.

وكان سبب بكاء الممثل أحمد عزمي، عندما قال له الفنان صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: “واحشني يا ابني”. ليرد عليه “حبيبي.. واحشني يا عم صلاح.. أنا مكسوف منك”. فرد عزمي: “أنا عارف غلاوتي عندك والله.. أنت واحشني أوي أوي يا عم صلاح”.

كما تحدث الفنان المصري أحمد عزمي عن فترة حبسه لمدة 6 أشهر في مصر وما تعرض له عقب خروجه من السجن. وأسباب اتجاهه للمخدرات. وقال خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس”، إن فترة 2011 وما تبعها كانت من أصعب الفترات بحياته. حيث تم قتل شقيقه الأصغر بـ13 طعنة بسبب مشاجرة.

وقال عزمي: “الذي تركني لا أستطيع مواجهة الدنيا هو مقتل أخي بـ13 طعنة أثناء مشاجرة”. كما تابع “فشعرت أن مصر ليست لي وذهبت شرم الشيخ واشتريت شاليه وبدأت افقد توازني هناك”.

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وتابع: “شرم الشيخ مجتمع متكون ليس كالذي نعيش فيه ودخلت في دوامة الكحول والشرب وهذه بداية لأي فساد”. كما أضاف: “وبسبب الانفصال زوجتي طلبت الخلع وهي محقة لأنها قررت في هذا الوقت أن تنقذ ابني”.

في حين أشار الفنان المصري احمد عز “الحكاية زادت إلى غاية 2013 وحصلت حادثة في 2012 و2013”. تابعا “اوقفوني بسبب حادثة في شرم الشيخ وكان معي أشخاص من بينهم بنت مسجلة”. مضيفا “الموضوع كبر ودخلت السجن لـ6 أشهر”. كما تحدث عن وفاة والدته وقال إن والدته صدمت في وفاة شقيقه والصدمة الثانية كانت بسببه بعد إدمانه وسجنه. مشيرا إلي أن والدته توفيت وهي راضية عنه بالرغم من معاناتها من الغيبوبة إلا أنها ابتسمت وأشارت له بيدها.