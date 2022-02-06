فنان مصري مشهور يتحول إلى أنثى ويصدم جمهوره!

تعرض الفنان المصري الشعبي، سعد الصغير، للسخرية وانتقادات حادة بعد ظهوره وهو يرتدي ملابس نسائية. ويجري حوارا ساخرا مع مذيعة إماراتية خلال وجوده في السعودية.

كما نشرت الفنانة والمذيعة، مهيرة عبد العزيز، فيديوهات عبر صفحتها في تطبيق “إنستغرام”، أمس السبت. ظهرت خلالها وهي ترقص مع سعد الصغير في كواليس مسرحة “كازانوفا”، التي تعرض بموسم الرياض.

وظهر سعد بمظهر نسائي، حيث ارتدى ملابس مكشوفة وشعرا مستعارا، ووضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهه. ورغم أنه على ما يبدو كان يجسد دور امرأة بالمسرحية، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين هاجموه وانتقدوا تصرفاته هذه.

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كما انطلق عرض مسرحية “كازانوفا” يوم الأربعاء الماضي، في بوليفارد الرياض بالسعودية. وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.

وأعلنت الفنانة المصرية، برلنتي عامر، الزوجة الثانية للفنان المصري، سعد الصغير، انفصالها بشكل رسمي عنه. وهذا بعد قصة حب جمعتهما وزواجهما استمرت لمدة عام. كما قالت برلنتي عامر على حسابها في “فيسبوك“: “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير..تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي”.

وحسب موقع “القاهرة 24″، فقد جمعت سعد الصغير وبرلنتي عامر علاقة حب، منذ 3 سنوات. ومنذ اليوم الأول طلب سعد الصغير من برلنتي الزواج، وكانت الأخيرة تفكر خلال السنوات الماضية. حتى تزوجا في شهر فبراير من العام الماضي، بعد فترة طويلة من الخطوبة استغرقت ما يقرب من عام.