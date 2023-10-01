فندربروك: “حلمنا هو التتويج برابطة الابطال لكن علينا أن نكون واقعيين”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، عن طموحات فريقه في منافسة رابطة الأبطال، مؤكدا بأن حلمهم كبير.

وصرح فندربروك، في ندوته الصحفية: “لدينا هدف موحد كإدارة، جمهور، وفريق، حلمنا هو التتويج برابطة الأبطال”.

وفي المقابل أوضح مدرب الشباب: “فريقنا لم يسبق له تجاوز الدور الربع نهائي، وحلمنا في بلوغ النهائي، والتتويج باللقب، ليس سهلا”.

وتابع سفان فندربروك: “هناك أندية لها تجربة أكبر منا في هذه المنافسة، لذا علينا ان نكون واقعيين”.