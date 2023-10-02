فندربروك: “خبرة لاعبينا الدوليين ستقدم إضافة كبيرة للفريق”

أبرز مدرب شباب بلوزداد سفان فندربروك، الإضافة التي يمكن أن يقدمها لاعبيه الدوليين للفريق، سواء داخل أول خارج الميدان، على غرار مبولحي، بن عيادة، وقديورة.

وصرح فندربروك، بخصوص هذا الثلاثي: ” لاعبينا الدوليين لديهم خبرة أكبر من بقية التعداد، لكنا علينا أولا رؤية ما بامكانهم تقديمه للفريق في البطولة، ورابطة الأبطال”

كما أضاف: “أدرك أنه من الصعب أحيابا بالنسبة لقديورة، ومبولحي، ابراز امكانياتهم على العشب الاصطناعي، ما يجعل الأمر متوقف على الظروف”.

وتابع سفان فندربروك: “في المجمل يمكن اعتبار أن خبرتهم إضافة كبيرة لنا، ليس فقط في الميدان، بل حتى في غرف تغيير الملابس، ما يجعلهم جد مفيدين للفريق”.