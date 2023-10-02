فندربروك: “سعداء بالتأهل لكن علينا تصحيح بعض الأخطاء”
بقلم كريم تيغرمت
رغم تأهل فريقه لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، اعتبر مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، بأن فريقه بحاجة لتصحيح بعض الأخطاء.
وصرح فندربروك: “أنا راض عن الآداء في الشوط الثاني، وعن مردود بعض اللاعبين الذين أثبتوا أحقيتهم للتواجد في تشكيلتنا الأساسية”.
كما أضاف: “في المقابل لست راض عن الطريقة التي تلقينا بها الهدف، ولعدم قدرتنا في خلق فرص أكثر خلال الشوط الأول”.
وتابع سفان فندربروك: “صحيح اننا سعداء بهذا التأهل، لكن علينا العمل أكثر على تصحيح بعض النقاط، ما يجعلي أقول بأنني راض بنسبة 65% فقط”.
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