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الرياضة

فندربروك: “سعداء بالتأهل لكن علينا تصحيح بعض الأخطاء”

بقلم كريم تيغرمت
فندربروك: “سعداء بالتأهل لكن علينا تصحيح بعض الأخطاء”
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رغم تأهل فريقه لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، اعتبر مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، بأن فريقه بحاجة لتصحيح بعض الأخطاء.

وصرح فندربروك: “أنا راض عن الآداء في الشوط الثاني، وعن مردود بعض اللاعبين الذين أثبتوا أحقيتهم للتواجد في تشكيلتنا الأساسية”.

كما أضاف: “في المقابل لست راض عن الطريقة التي تلقينا بها الهدف، ولعدم قدرتنا في خلق فرص أكثر خلال الشوط الأول”.

وتابع سفان فندربروك: “صحيح اننا سعداء بهذا التأهل، لكن علينا العمل أكثر على تصحيح بعض النقاط، ما يجعلي أقول بأنني راض بنسبة 65% فقط”.

رابط دائم : https://nhar.tv/64lLk
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