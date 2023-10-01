فندربروك: “سنخوض منافسة رابطة الأبطال بمباراة بمباراة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، عن مباراتهم المقبلة أمام بورنجرز، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفيريقا.
وصرح فندربروك، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “غدا تنتظرنا مباراة حاسمة، وفي حال تأهلنا ستنتظرنا مرحلة أخرى ضمن دور المجموعات”.
منا أضاف: “سنخوض هذه المنافسة مباراة بمباراة، على أمل بلوغ أقصى حد ممكن دون فرض ضغط زائد على اللاعبين”.
وتابع سفان فندربروك: “أنا جد سعيد بخوض مباراتنا أمام بورنجرز، على ملعب معشوشب طبيعيا، وهذا يناسب طريقة لعبنا”
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