فندربروك: “فريقنا دخل الشوط الأول متراخيا وهذا غير مقبول”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، عدم رضاه عن آداء فريقه في الشوط الأول من مباراتهم أمام بو رانجرز.
وصرح فندربروك، في ندوتاه الصحفية عقب هذه المباراة: “لاعبينا دخلو هذه المباراة بفكرة أنهم متأهلين مسبقا بعد فوزنا بثلاثية في لقاء الذهاب”.
كما أضاف مدرب الشباب: “العقلية التي دخل بها لاعبينا، جعلت الفريق يظهر متراخيا في الشوط الأول، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة للفريق، الجماهير، وبالنسبة لي شخصيا”.
وتابع سفان فندربروك: “بالإضافة لذلك تلقينا هدف بكل سهولة في هذا الشوط، امام فريق متواضع مقارنة بنا، وعجرزنا عن تعديل النتنيجة في هذا الشوط”.
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