فندربروك: “لم نحسم بعد في هوية حارس المرمى الأساسي للفريق”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب شباب بلوزداد سفان فندربروك، بأنه لم يحسم إلى حد الآن، في هوية الحارس الأساسي للفريق.
وتحدث فندربروك، عن مردود مبولحي، أمام بو رانجرز، أين قال: “الفريق المنافس خلق فرصة واحدة حقيقية تمكن من خلالها من تسجيل هدفه في هذا اللقاء”.
كما أضاف: “بالنظر لمجريات اللقاء مبولحي، لم يتم اختباره كثيرا، شأنه شأن قندوز، في المباريات السابقة”.
واردف مدرب شاباب بلوزداد: “من الصعب تقييم آداء مبولحي، وقندوز، في المباريات التي خضناها لحد الآن”.
وتابع سفان فندربروك: “لم نحسم بعد في هوية حارس المرمى الأساسي للفريق لحد الآن، تحدثت مع حراسنا وكل منهم يعرف ما ينتظره في الأسابيع المقبلة”.
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