أكد مدرب شباب بلوزداد سفان فندربروك، بأنه لم يحسم إلى حد الآن، في هوية الحارس الأساسي للفريق.

وتحدث فندربروك، عن مردود مبولحي، أمام بو رانجرز، أين قال: “الفريق المنافس خلق فرصة واحدة حقيقية تمكن من خلالها من تسجيل هدفه في هذا اللقاء”.

كما أضاف: “بالنظر لمجريات اللقاء مبولحي، لم يتم اختباره كثيرا، شأنه شأن قندوز، في المباريات السابقة”.

واردف مدرب شاباب بلوزداد: “من الصعب تقييم آداء مبولحي، وقندوز، في المباريات التي خضناها لحد الآن”.

وتابع سفان فندربروك: “لم نحسم بعد في هوية حارس المرمى الأساسي للفريق لحد الآن، تحدثت مع حراسنا وكل منهم يعرف ما ينتظره في الأسابيع المقبلة”.