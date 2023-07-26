فندربروك: “هدفنا تقديم وجه مشرف في البطولة العربية وليس الفوز بها”

حدد مدرب شباب بلوزداد سفان فندربروك، أهداف فريقه من مشاركتهم في البطولة العربية، كما أبدى رأيه في منافسيهم ضمن هذه البطولة.

ونقلت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، تصريحات فندربروك، أين قال بأن هدفهم ليس الفوز بالبطولة، وانما تقديم وجه مشرف، وآداء جميل، لكن هذا لا يعني الاستسلام، سنلعب من أجل الفوز.

كما أكد مدرب الشباب، معرفته الجيدة لمنافسهم فريق الوداد المغربي، الذي يتمتع بامكانيات كبيرة، بالإضافة لفريقي الوحدة الاماراتي، والكويت الكويتي.

وفي حتام تصريحاته، أكد سفان فندربروك، بأن فريقه لديه الامكانيات اللازمة للتأهل إلى الدور الثاني من كأس الملك سلمان.