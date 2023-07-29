فندربروك يعد بتغييرات في مواجهة الوحدة الإماراتي

وعد مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، بإجراء تغييرات عديدة على مستوى التشكيلة الأساسية، بمناسبة لقاء هذا الاثنين، أمام نادي الوحدة الإماراتي، في الجولة الثانية من مجموعات البطولة العربية.

وقال اليوم السبت، التقني البلجيكي فندربروك، في ندوته الصحفية الخاصة بلقاء هذا الاثنين: “سأحدث تغييرات في مواجهة الوحدة الاماراتي، من أجل التعرف على مستوى جميع اللاعبين لأنه يصعب الحكم عليهم في التدريبات”.

كما أضاف فندربروك، في هذا الصدد: “أنا هنا منذ أسبوع على رأس الفريق وأعمل مع 34 لاعبا لذلك يلزمني الوقت وعدة مباريات للوقوف على مستوى كل لاعب.”