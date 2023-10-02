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الرياضة

فندربروك: “لاعبونا أبدوا رد فعل ايجابي في الشوط الثاني”

بقلم كريم تيغرمت
فندربروك: “لاعبونا أبدوا رد فعل ايجابي في الشوط الثاني”
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استحسن مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، ردة الفعل التي أبداها لاعبوه في الشوط الثاني من مباراتهم أمام بو رانجرز، والفوز المحقق.

وصرح فندربروك، في ندوته الصحفية: “ما بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين، ما جعلنا نشهد ردة فعل ايجابية في الشوط الثاني”.

كما أضاف: ” تمكن مهاجمنا من تسجيل ثلاثية في هذا اللقاء، ما يجعله يكسب الثقة، ويمنحنا شعور جيد”.

وتابع سفان فندربروك: ” في النهاية نجحنا في تحقيق فوز جديد، وهو ما يجعلنا راضين بصفة عامة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/CeoYa
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