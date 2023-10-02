فندربروك: “لاعبونا أبدوا رد فعل ايجابي في الشوط الثاني”

استحسن مدرب شباب بلوزداد، سفان فندربروك، ردة الفعل التي أبداها لاعبوه في الشوط الثاني من مباراتهم أمام بو رانجرز، والفوز المحقق.

وصرح فندربروك، في ندوته الصحفية: “ما بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين، ما جعلنا نشهد ردة فعل ايجابية في الشوط الثاني”.

كما أضاف: ” تمكن مهاجمنا من تسجيل ثلاثية في هذا اللقاء، ما يجعله يكسب الثقة، ويمنحنا شعور جيد”.

وتابع سفان فندربروك: ” في النهاية نجحنا في تحقيق فوز جديد، وهو ما يجعلنا راضين بصفة عامة”.