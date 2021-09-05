فندق مزفران يستعيد نشاطه بعدما كان مخصصا للحجر الصحي

إستعاد فندق مزفران في زرالدة بالعاصمة، اليوم الأحد، نشاطه في إستقبال الزبائن، بعدما كان خلال الفترة الماضية مخصصا لإستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وغادر الفندق آخر 187 مصابا بفيروس كورونا، بعدما تماثلوا للشفاء.

حيث كان يستقبل فندق مزفران خلال السنة الماضية الأشخاص العائدين من الخارج، لتطبيق إجراءات الحجر الحجر الصحي.

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