فندق من 11 طابقا مهدد بالسقوط بسبب الهدم العشوائي بعين تيموشنت

يواجه العديد من المستثمرين بشاطئ “رشقون”ببلدية بني صاف، ولاية عين تيموشنت، مشاكل عديدة تهدد مشاريعهم الإقتصادية، والمتعلقة خصوصا بهدم بعض البنايات الفوضوية .

وحسبما نقلته “قناة النهار”،اليوم الأربعاء، من بين هذه المشاريع ، مشروع بناء فندق من 11 طابقا بشاطئ “رشقون” ببلدية بني صاف، مهدد بالسقوط.

وذلك بسبب أشغال الحفر الخاصة بهدم مسكن صيفي، تتم بطريقة عشوائية، من طرف صاحبه بعدما منحته مصالح البلدية رخصة.

ومن جهته صاحب المشروع، ناشد الجهات الوصية من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة مع حلول فصل الشتاء مما يزيد من تأزم الوضع -حسب قوله- .